22 ноября, 10:41
Международная выставка-форум "Россия"

Презентация Курганской области открыла Дни регионов УрФО на выставке "Россия"

Как заявил полномочный представитель президента России в округе Владимир Якушев, область демонстрирует серьезный рывок по всем основным социально-экономическим показателям

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Дни регионов Уральского федерального округа (УрФО) на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ начались с презентации Курганской области. Регион за последние годы демонстрирует серьезный рывок по всем основным социально-экономическим показателям, заявил на презентации области полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев.

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"20% всей промышленности сосредоточены сегодня в УрФО, 30% доходов в федеральный бюджет дают субъекты УрФО - это, конечно, говорит о его экономической мощи. Если мы говорим об отраслях экономики, это нефтяная и газовая отрасль, машиностроение, добыча полезных ископаемых, черная и цветная металлургия, развитый агропромышленный комплекс. <…> Но главное достояние Уральского федерального округа - это, конечно же, люди. <…> Презентацию субъектов Уральского федерального округа мы начинаем с Курганской области, это субъект, который за последние годы демонстрирует очень серьезный рывок по всем основным социально-экономическим показателям", - сказал Якушев.

На стенде области посетителям представили специально подготовленный для выставки ковер в традиционной курганской синелевой технике и уникальное оборудование для этих изделий. Здесь пройдут в том числе мастер-классы по игре на русских народных инструментах, ткачеству поясов на дощечках, характерному для региона конца XIX века. На выставке выступят ансамбль "Зауральское трио баянистов" и известный курганский коллектив "Цветень", создающий современную этно-поп-музыку на основе старинного фольклора - коллектив является визитной карточкой региона. Ранее стало известно, что "Цветень" представит фольклорные песни, собранные в экспедициях по Курганской области и старинные песни разных регионов России, восстановленные по архивам и фондам.

Прямо на стенде гости смогут попасть на консультативный прием представителя Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) травматологии и ортопедии им. Илизарова Минздрава РФ в Кургане, который считается флагманом отечественной травматологии и ортопедии - посетителей примет врач травматолог-ортопед, эксперт в лечении пациентов с орфанной патологией, кандидат медицинских наук Полина Очирова.

Знакомство с Уралом

Югорчане приготовили для выставки иммерсивное шоу с использованием визуальных и звуковых эффектов в сопровождении национальных музыкальных инструментов народов Севера, модный показ и этно-дискотеку. Научные работники челябинского музея-заповедника "Аркаим" прочтут лекцию, которая дает ответы на пять загадок одноименного поселения эпохи бронзы.

Ямало-Ненецкий автономный округ воссоздал на своем стенде путешествие на атомном ледоколе "Ямал". Здесь можно будет увидеть выступления артистов региона, принять участие в мастер-классах ремесленников и музыкантов, попробовать традиционные блюда. А шеф-повара ресторанов Тюменской области представят в павильоне "Дом Российской кухни" традиционные тюменские блюда - сырчики в глазури из кедровых орехов, ямщицкую селянку и блинчатые пироги, а также блюда из меню Дмитрия Менделеева, Петра Ершова и Григория Распутина. Свердловская область представит свой стенд в виде Демидовского завода - на площадке расскажут историю региона с самых первых заводов до современных промышленных достижений.

Якушев выразил уверенность, что большинство участников выставки после посещения стендов регионов УрФО захотят в будущем обязательно посетить эти территории.

  

Теги:
Якушев, Владимир ВладимировичРоссияКурганская областьМеждународная выставка-форум "Россия"
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