22 ноября, 10:51

Трутнев поручил разработать программу реновации приграничного поселка Забайкальск

Правительство края уже разработало и утвердило комплексную программу ускоренного социально-экономического развития

ЧИТА, 22 ноября. /ТАСС/. Приграничный поселок Забайкальск Забайкальского края должен получить программу реновации. Разработать ее поручил заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки в населенный пункт. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

По словам губернатора Александра Осипова, правительство Забайкальского края уже разработало и утвердило комплексную программу ускоренного социально-экономического развития Забайкальска и Забайкальского района. На ее реализацию регион выделяет собственные средства. Однако в поселке скопилось множество проблем, так, износ системы ЖКХ составляет 98%. Своими силами привести Забайкальск в порядок в ускоренном режиме регион не сможет.

Как сообщили в пресс-службе, по итогам обсуждения реновации Забайкальска Трутнев поручил "проработать предложения по обновлению жилищно-коммунального хозяйства, социальной и транспортной инфраструктуры". "Забайкальск - это территория, которая создает прибавочную стоимость. Здесь работают люди, которые занимаются обработкой товарных потоков, собирают таможенные платежи, и эти платежи исчисляются миллиардами рублей. Полагаю, что какую-то часть этого потока можно направить на развитие Забайкальска, чтобы люди здесь жили в достойных условиях и поселок выглядел хорошо. Это не просто можно, а необходимо. Такое пожелание Минфину России адресовал. Надеюсь, они на него отреагируют", - приводятся в сообщении слова Трутнева.

Забайкальск расположен на границе с Китаем в 486 км от Читы. Там живут около 13 тыс. человек. В поселке находится железнодорожный пункт пропуска на российско-китайской границе напротив города Маньчжурия. Юго-восточнее поселка располагается международный автомобильный пункт пропуска "Забайкальск". Здесь проходит основной поток граждан Китая, следующих в Забайкальский край и далее вглубь России, а также поток внешнеторговых грузов для регионов Сибири. 

Теги:
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияЗабайкальский крайОсипов, Александр Михайлович
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