В Горном Алтае местные жители спасли двух сбившихся с пути розовых фламинго

Птиц перенесли в теплое помещение и сообщили о находке специалистам

ТАСС, 22 ноября. Двух замерзших и ослабевших розовых фламинго обнаружили местные жители в Чойском районе Республики Алтай, птиц перенесли в теплое помещение и сообщили о находке специалистам. Фламинго могли во время миграции сбиться с пути из-за урагана, сообщает пресс-служба Сайлюгемского национального парка.

"Птиц обнаружили в воскресенье местные жители, которые вечером возвращались домой и у дороги заметили силуэты необычных больших птиц. Одна махала крыльями, вторая уже ослабела и почти лежала. Как раз к вечеру начался мороз, фламинго замерзли и ослабли. Жители принесли пернатых на ферму в теплое помещение, потому что было очевидно - оставлять на морозе южных птиц нельзя. Потом ребята сообщили специалистам, так как даже не знали, чем птиц кормить", - приводит пресс-служба слова ветеринарного врача горнолыжного курорта "Манжерок" Александра Ярыгина.

За птицами отправились научный сотрудник Сайлюгемского нацпарка, ветеринарный врач ГЛК "Манжерок" и общественный инспектор по обращению с животными. Птиц доставили в Горно-Алтайск на временную передержку. "Предварительно состояние птиц оценивается, как удовлетворительное, несмотря на мелкую травму крыла и клюва. Птиц согрели, напоили и накормили размороженным гамарусом", - говорится в сообщении.

На время, пока состояние фламинго не улучшится, они будут жить в Барнаульском зоопарке.

"Скорее всего, птицы сбились с пути во время миграции, возможно, во время недавнего урагана. Огромное спасибо местным жителям за неравнодушие. Если бы птицы остались на морозе чуть дольше, то погибли бы. Пернатым повезло оказаться около деревни, где их нашли жители. Мы всегда советуем не поднимать птенцов-слетков весной, не нести птенцов домой, а зимой всегда нужно помогать зверям и птицам в беде, тем более фламинго - птица редкая, для наших мест необычная. На Алтае и раньше находили розовых фламинго, все они - сбившиеся с пути перелетные особи", - приводит пресс-служба слова научного сотрудника Сайлюгемского нацпарка Алексея Кужлекова.