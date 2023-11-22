22 ноября, 15:51

В Хабаровском крае заявили о помощи Дебальцеву в ДНР без ущерба своим соцпрограммам

Регион восстановил в городе школу, детский сад, спортивную площадку, восемь автодорог, системы пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре на трех соцобъектах, помещение под размещение опорной сети МФЦ

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края в 2023 году помогли в восстановлении города Дебальцево в Донецкой Народной Республике без ущерба для социальных и инвестиционных программ региона. Об этом сообщил губернатор Михаил Дегтярев.

"Мы помогаем городу воинской славы Дебальцево в Донецкой Народной Республике. Мы ремонтируем школы, детские сады, дороги. <...> В районе 400 млн [рублей ежегодно выделялось и планируется выделять на восстановление объектов на подшефной территории]. Все эти средства нами сэкономлены или на госуправлении, то есть на чиновниках, или идут из дополнительных доходов. Ни одна социальная программа, ни одна инвестпрограмма Хабаровского края не пострадала и не пострадает", - сказал он во время часа субъекта в Совете Федерации.

В сопроводительной презентации губернатора отмечено, что в этом году Хабаровский край помог Дебальцеву восстановить школу, детский сад, спортивную площадку, восемь автодорог, системы пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре на трех соцобъектах, помещение под размещение опорной сети МФЦ.

Хабаровский край взял шефство над Дебальцевом в мае 2022 года. В июле Дегтярев сообщил, что регион отремонтировал в городе 25 объектов. 

Теги:
РоссияДегтярев, Михаил ВладимировичХабаровский крайДНР
© Информационное агентство ТАСС
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