23 ноября, 06:45

В школах Якутии планируют организовать обучение детей применению дронов

Над инициативой ведется работа совместно с региональным Минобрнауки

ЯКУТСК, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Якутии в следующем году планируют запустить обучение в школах республики по применению и программированию дронов. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Анатолий Семенов в ходе федерального форума "Цифровой алмаз".

"Мы будем развивать допобразование в сельских школах, агрошколах, политехнических школах. Мы будем покупать наборы и отдавать детям, чтобы они сегодня обучались, программировали и были с дронами "на ты", - сказал Семенов, добавив, что работу планируется запустить в 2024 году.

Он отметил, что над этой инициативой ведется работа совместно с региональным Минобрнауки.

Федеральный форум "Цифровой алмаз" проходит в Якутске второй год подряд. Он проходит в этом году 23 и 24 ноября. Основной площадкой выступает креативный кластер "Квартал труда". Участники обсудят цифровое и технологическое развитие страны, вопросы импортозамещения, создание отечественной киноплатформы, перспективы медиа и ИТ-отрасли. Запланированы сессии по четырем трекам по темам цифрового будущего, цифрового контента, геймдева и медиа. 

Теги:
РоссияРеспублика Саха (Якутия)
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