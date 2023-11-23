23 ноября, 09:16

В Якутии первые семь народных мастеров стали получателями стипендии главы региона

Размер стипендии составляет 30 тыс. рублей в месяц

ЯКУТСК, 23 ноября. /ТАСС/. Первые получатели стипендии главы Якутии Айсена Николаева из числа народных мастеров республики объявлены в Якутске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Стипендии носителям традиционной культуры республики - семи олонхосутам (якутские народные сказители), семи запевалам осуохая (круговой танец, сопровождаемый импровизационным пением), семи кузнецам - были учреждены указом главы региона в 2022 году, а семи народным мастерам - в 2023 году.

"В преддверии Дня олонхо [отмечается 25 ноября] в четверг, 23 ноября, состоялась торжественная церемония вручения сертификатов о назначении стипендий главы Якутии олонхосутам, запевалам осуохая, кузнецам и впервые - народным мастерам. <…> Николаев выразил благодарность стипендиатам за их огромный вклад в дело сохранения и развития духовного и культурного наследия народа", - говорится в сообщении.

Размер стипендии составляет 30 тыс. рублей в месяц и выплачивается в течение года.

В регионе около 280 человек носят звание народного мастера Республики Саха (Якутия), свыше 600 - звание мастера народного художественного промысла, зарегистрированы около 100 субъектов малого и среднего предпринимательства, работают свыше 100 объединений мастеров по народным художественным промыслам. 

Теги:
РоссияРеспублика Саха (Якутия)
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