Власти Кубани до конца года откроют 18 спортивных объектов в регионе

При этом в рамках совещания с главами муниципалитетов края был отмечен ряд недостатков в части строительства спортивных объектов в Новокубанском, Апшеронском, Успенском, Туапсинском районах и Горячем Ключе

КРАСНОДАР, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края планируют до конца текущего года ввести в эксплуатацию 18 спортивных объектов. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации со ссылкой на вице-губернатора Александра Власова.

"До конца года введем еще 18 объектов, в том числе 9 центров единоборств, 4 малобюджетных спортивных комплекса и 3 школьных спортзала, комплекс с плавательным бассейном и для прыжков на батуте, также капитально ремонтируем 13 муниципальных спортобъектов", - сказал вице-губернатор, слова которого цитирует пресс-служба. Он заметил, что в нынешнем году в стадии строительства и капремонта находится свыше 50 объектов физкультуры и спорта, из них уже ввели в эксплуатацию 6 центров единоборств и ряд спортивных комплексов. Кроме того, по словам Власова, в будущем году в соответствии с поручением губернатора Вениамина Кондратьева центры единоборств должны быть во всех муниципалитетах.

Между тем, как пояснили в пресс-службе, в рамках совещания с главами муниципалитетов края был отмечен ряд недостатков в части строительства спортивных объектов в Новокубанском, Апшеронском, Успенском, Туапсинском районах и Горячем Ключе. "Главам и заместителям глав было поручено взять вопросы возведения и проектирования спортивных объектов на личный контроль, принять все необходимые меры по обеспечению своевременного завершения строительства и ввода в эксплуатацию", - заключили в пресс-службе.