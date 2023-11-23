В Новосибирске планируют создать проект стратегии социальной сферы до 2028 года

Она будет дорабатываться в течение 2024 года

НОВОСИБИРСК, 23 ноября. /ТАСС/. Проект развития городской социальной сферы до 2028 года планируют разработать на форуме "Новосибирск - город безграничных возможностей", который пройдет с 28 ноября по 3 декабря. Стратегия будет дорабатываться в течение 2024 года, сообщила в пресс-центре ТАСС заместитель директора новосибирского Агентства развития социальной политики Ксения Елгина.

"Документ, который будет такой финализирующий, объединяющий все направления. Мы планируем разработать образ стратегии развития социальной сферы города до 2028 года на форуме, а дальше эта стратегия будет прорабатываться в течение 2024 года, а затем она будет реализована. Мы бы хотели делать не только то, что мы видим, а хотим собрать экспертов в каждой из пяти сфер и, в первую очередь, услышать, чем они занимаются, какие видят они проблемы и на основании этих нюансов будет выстроена стратегия", - сказала она.

Она пояснила, что стратегия будет включать пять направлений: социальная политика, здравоохранение, образование, культура и городская среда. Она будет создавать с участием 50 экспертов под кураторством философа Сергея Смирнова. Основной площадкой деловой части форума, который пройдет 28-29 ноября, станет центр культуры и отдыха "Победа". На пленарной сессии под названием "Новое стратегическое видение по развитию социальной сферы" ведущие эксперты и жители столицы Сибири обсудят повышение доступности городской среды и модернизацию социальной политики под запросы общества.

Культурно-спортивная часть форума пройдет с 30 ноября по 3 декабря и будет состоять из соревнований по разным видам спорта для людей с ОВЗ - это инклюзивный футбол и хоккей, где смогут сыграть слабовидящие. Кроме этого, на форуме будет матч по мини-футболу центра опеки "Жемчужина" с известными жителями из органов власти и бизнеса Новосибирска. "Я не буду пока раскрывать, кто там сыграет, но я вас уверяю, что это люди, занимающие очень высокие позиции. Для нас их согласие принять участие в таких матчах означает то, что они занимают очень высокую позицию с точки зрения человечности, и это очень здорово", - рассказала начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева.

В рамках культурной программы форума в Новосибирске откроется арт-выставка "Главное помнить" из картин, нарисованных пожилыми людьми с когнитивными нарушениями, которые отражают течение деменции на разных стадиях заболевания. Также для всех участников форума состоятся два театральных показа: "Человек с крыльями", который пройдет 1 декабря в Новосибирском академическом молодежном театре "Глобус", и "Спроси меня про инклюзию", который будет представлен на площадке городского дома учителя.

О форуме

Первый общегородской форум по поиску новых решений для создания доступной среды "Новосибирск - город безграничных возможностей" был организован в 2016 году. Форум объединяет в себе более 50 различных мероприятий по направлениям: технологии и предпринимательство, образование, культура и спорт, развивающий отдых.