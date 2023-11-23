23 ноября, 10:39
Международная выставка-форум "Россия"

В ЯНАО создадут самый северный горнолыжный центр на территории парка "Ингилор"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) создадут самый северный горнолыжный центр в природном парке "Ингилор", сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в ходе дня региона на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

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"Мы создали крупнейший парк природы "Ингилор", почти 1 млн га, где в самое ближайшее время создадим самый северный заполярный центр туризма, где можно будет познакомиться с нашим краем с точки зрения гастрономии, с точки зрения гостеприимства, покататься на собачьих упряжках, на оленях. И это будет один из самых северных горнолыжных центров", - сказал Артюхов.

В 2022 году площадь парка "Ингилор" была увеличена в три раза - почти до 1 млн га. На территории парка расположен также самый крупный в мире питомник овцебыков. В его вольерном комплексе содержатся более 100 этих животных.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.

  

Теги:
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округАртюхов, Дмитрий АндреевичМеждународная выставка-форум "Россия"
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