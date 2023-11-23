В селах Якутии намерены открыть более 120 кинозалов в 2024 году

В пилотном режиме создано 27 залов в малых населенных пунктах региона

ЯКУТСК, 23 ноября. /ТАСС/. Компания "Экстра синема" планирует открыть на территории Якутии более 120 кинозалов в 2024 году. Об этом сообщил на полях форума "Цифровой алмаз" гендиректор компании Петр Чиряев.

"В следующем году при поддержке фонда Национальной технологической инициативы мы создадим на территории нашей республики 123 кинозала, охватим большинство населенных пунктов. Многие жители нашей республики получат возможность смотреть кино на большом экране с помощью нашей технологии", - сказал Чиряев, интервью которого опубликовано в Telegram-канале форума.

Он уточнил, что в пилотном режиме создано 27 залов в малых населенных пунктах региона, у жителей сел впервые в постсоветское время появилась возможность сходить в кино. Им показывают не только фильмы, но и оперу. "В этом году получили статус проекта Национальной технологической инициативы и работаем над расширением", - добавил Чиряев.

Пилотный проект по оснащению кинопроекторами компании "Экстра синема" начался в 2022 году. Проектор был разработан специально для сельских клубов, но возможности проектора позволяют использовать и для больших залов, театров, университетов, домов культуры и других аудиторий, которые хотели бы получить функцию мощного инсталляционного мультимедиа проектора с возможностью показа лицензионного кино. Сегодня такая потребность существует не только в Якутии, но и во многих других регионах Дальнего Востока.

В мае президент РФ Владимир Путин, посетив культурно-образовательный кластер в центре "Зотов" на Ходынке и осмотрев стенд компании "Экстра синема", поддержал идею оборудования кинозалов в почти 20 тыс. домов культуры в малых городах и селах. В августе глава государства поручил правительству РФ разработать и реализовать программу открытия кинозалов в малых населенных пунктах.

Федеральный форум "Цифровой алмаз" проходит в Якутске второй год подряд. Он проходит в этом году 23 и 24 ноября. Основной площадкой выступает креативный кластер "Квартал труда". Участники обсудят цифровое и технологическое развитие страны, вопросы импортозамещения, создание отечественной киноплатформы, перспективы медиа- и ИТ-отрасли. Запланированы сессии по четырем трекам по темам цифрового будущего, цифрового контента, геймдева и медиа.