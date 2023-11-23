В Псковской области нацпроект позволил увеличить расходы на здравоохранение в 1,3 раза

На эти цели направлено за год почти 304 млн рублей

ПСКОВ, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Псковской области за счет участия в нацпроекте "Здравоохранение" за последний год увеличили более чем в 1,3 раза объем средств, направленных на борьбу с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. На эти цели направлено за год почти 304 млн рублей, благодаря этому региону удалось оснастить новым оборудованием лечебные учреждения и обеспечить лекарствами пациентов с этими патологиями, сообщила ТАСС председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

В Псковской области злокачественные новообразования ежегодно выявляются примерно у 6 тыс. человек. Ранее регион входил в число субъектов страны, где были зафиксированы самые высокие показатели смертности в России.

"Благодаря нацпроекту нам удалось кардинально увеличить финансирование сферы здравоохранения в части борьбы с основными заболеваниями, которые чаще всего выявляются среди жителей региона, в их числе: онкология, болезни сердца и сосудов. В общей сложности за год на эти цели мы направили самую большую сумму - более 304 млн рублей, это в 1,3 раза больше показателей прошлого года. Это позволило переоснастить медучреждения, сделать их медуслуги более доступными, в первую очередь для жителей села", - сказала собеседница агентства.

Она также уточнила, что в Псковской области реализуется два проекта: "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" и "Борьба с онкологическими заболеваниями". "Средства по этим двум проектам направлены на оснащение оборудованием региональных сосудистых отделений, на обеспечение лекарствами для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений у пациентов, которые находятся в зоне высокого риска. Кроме того, финансирование позволило переоснастить медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями", - отметила собеседница агентства.

По ее словам, за последние 4 года в регионе увеличилось финансирование на переоснащение медицинских учреждений до рекордной суммы - 721 млн рублей. Для сравнения: в 2019 году на эти цели было выделено 189 млн рублей. "Средства на переоснащение идут на покупку оборудования, которое необходимо для оказания помощи пациентам с болезнями системы кровообращения и онкозаболеваниями. Есть такое понятие - "тяжелое оборудование". Это компьютерные томографы, аппараты МРТ, ангиографы, рентген-аппаратура, то есть это дорогое оборудование, которое за счет областных средств практически невозможно приобрести", - пояснила председатель регионального комитета по здравоохранению.

Национальный проект "Здравоохранение" предусматривает снижение смертности населения в трудоспособном возрасте, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими осмотрами. Нацпроекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина с 2019 года.