В Прикамье впервые за 33 года обнаружили розового фламинго

Ближайшим местом гнездования птиц являются острова и побережья северо-восточного Каспия, а также озеро Тенгиз в Казахстане

ПЕРМЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Розового фламинго, обессилившего от перелета и сбившегося с пути, обнаружили в Чайковском районе Пермского края. Прикамье не входит в ореол обитания фламинго - эти птицы живут в Африке, на юге Европы и на юго-западе Азии, сообщает Пермское орнитологическое общество.

"Вчера в Чайковском районе Пермского края обнаружили фламинго! Молодую птицу подобрали на дороге, куда она обессилевшая опустилась. Розовый фламинго (Phoenicopterus roseus) обитает на территории Африки, юга Европы и юго-запада Азии", - рассказали в орнитологическом обществе.

В организации отметили, что ближайшие места гнездования розовых фламинго - острова и побережья северо-восточного Каспия, а также озеро Тенгиз в центральном Казахстане. Также эти птицы встречаются на севере Каспия, в Предкавказье и Причерноморье.

Однако, по словам специалистов, в Прикамье фламинго встречают не впервые. 20 октября 1990 года на реке Сылве возле Кунгура поймали молодого фламинго. Также в Осинском краеведческом музее находится чучело фламинго, поступившего в ноябре 1915 года из Чайковского района.