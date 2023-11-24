Губернатор региона Игорь Артамонов отметил, что эксперты высоко оценивают проекты области, в том числе создание региональной платформы видеоаналитики в рамках проекта "Безопасный город"

ЛИПЕЦК, 24 ноября. /ТАСС/. Свыше 3,5 тыс. видеокамер наблюдения установили с начала года в Липецкой области, таким образом общее их количество увеличилось до 13,5 тыс. единиц. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов, комментируя присвоение области звания лауреата категории "Премия регионам" Национальной премии "Лидеры искусственного интеллекта".

"За последние пять лет количество камер в регионе увеличилось более чем в 10 раз - до 13,5 тыс., из которых 3,5 тыс. установили в этом году. Особое внимание уделяется микрорайонам с высокой плотностью населения", - сказал Артамонов. По его словам, власти области поставили перед собой задачу: довести в будущем году число таких камер до 15 тыс.

Губернатор рассказал, что эксперты высоко оценивают проекты области, в том числе создание региональной платформы видеоаналитики в рамках проекта "Безопасный город". "Система ежегодно расширяется, в текущем году с помощью камер видеонаблюдения раскрыто на 12% больше магазинных краж, задержаны 30 преступников, которые находились в розыске, найдены четыре подростка", - продолжил Артамонов. Помогают камеры и ловить дропперов, так называемых "подставных лиц", которых преступники используют для усложнения своих схем. "Это явление относительно новое, однако 32 преступления с участием 14 дропперов уже раскрыто", - сказал Артамонов.

Как пояснили в пресс-службе областного правительства, Липецкая область стала лауреатом категории "Премия регионам" Национальной премии "Лидеры искусственного интеллекта" наравне с Башкортостаном, Сахалинской областью, Татарстаном и Югрой. "Наш регион оказался в числе пяти лучших субъектов РФ, успешно решающих социально значимые задачи с помощью анализа данных и машинного обучения", - заметили в пресс-службе. Сам Артамонов подчеркнул, что региональная команда всего за пару лет сумела сделать область "одним из лидеров цифровой трансформации в России". "Мы запустили несколько проектов, которые позволили сделать жизнь липчан удобней и безопасней, а процесс оказания государственных услуг быстрее", - заключил Артамонов.