Сочи Парк получил гран-при международной премии в области событийного туризма

Финал премии состоялся в Нижнем Новгороде

КРАСНОДАР, 24 ноября./ТАСС/. Сочи Парк завоевал гран-при в финале XII Международной премии в области событийного туризма, представив ежегодный тематический фестиваль "День рождения Бабы Яги". Финал премии состоялся в Нижнем Новгороде, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе парка.

"Команда Сочи Парка выиграла Гран-при в номинации "Национальное событие". В конкурсной программе был заявлен проект - ежегодный тематический фестиваль "День рождения Бабы Яги", - говорится в сообщении.

На заключительном этапе премии в Нижнем Новгороде было заявлено порядка 300 проектов в области событийного туризма из России и Республики Беларусь.

День рождения Бабы Яги - это традиционный семейный тематический фестиваль сказки и русского фольклора. В программе было представлено 1,3 тыс. событий, в мероприятиях задействовали 90 артистов, а посетили праздник более 160 тыс. гостей. "Мы старались, чтобы наш уникальный семейный праздник остался ярким впечатлением в памяти наших гостей, и очень приятно, что работу всей нашей огромной команды оценили по достоинству и профессионалы индустрии", - отметила генеральный директор Сочи Парка Людмила Кузнецова.

Национальная премия Russian Event Awards - отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого конкурса проектов за достижения в области индустрии событийного туризма. В 2023 году премия вручается в 12-й раз.