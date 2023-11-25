25 ноября, 15:11
Международная выставка-форум "Россия"

Глава Свердловской области заявил, что медкластер поможет решить проблему дефицита врачей

Строительство объекта ведется в Академическом районе Екатеринбурга

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Медицинский кластер, строительство которого ведется в Академическом районе Екатеринбурга, позволит решить проблему дефицита медицинских кадров не только в Свердловской области, но и в стране в целом. Такое мнение высказал в ходе презентации кластера в рамках дня региона на выставке-форуме "Россия" губернатор области Евгений Куйвашев.

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"В результате реализации данного проекта в регионе появится медицинский университет мирового уровня. С его помощью мы планируем решить проблемы дефицита квалифицированных медицинских кадров не только в нашем регионе, но и в целом в российском здравоохранении. Уверен, что в результате наших усилий будет достигнута главная цель - обеспечен высокий уровень медицинской помощи жителям региона", - сказал он.

Куйвашев пояснил, что в качестве ключевых объектов кластера определены Уральский государственный медицинский университет, Научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества, научные организации Уральского отделения Российской академии наук и Уральского федерального университета, а технологической и производственной площадкой кластера станет инновационный технопарк, где будут созданы условия для работы предприятий медицинского профиля.

"В настоящий момент мы приступаем к строительству комплекса зданий НИИ ОММ и Уральского медицинского университета. Выделен земельный участок, определены источники финансирования, подготовлено техническое задание для проектирования, разработаны проекты общежитий, техзадание на проектирование клиники медицинского университета", - добавил губернатор.

Он также отметил, что создание кластера позволит "обеспечить связь образования, практики, науки и производства". "Будет проложен во всех смыслах наиболее короткий маршрут от подготовки кадров до оказания высокотехнологичной медицинской помощи, от научной идеи до ее реализации и внедрения в клиническую практику. Именно поэтому местом строительства кластера выбран Академический - самый современный и быстрорастущий район города", - добавил губернатор.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в июле 2022 года сообщил, что проект по строительству медицинского кластера в Академическом районе Екатеринбурга будет реализован в 2024 году. Бюджетные вложения в инновационный медицинский кластер превысят 7 млрд рублей.

О выставке-форуме

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.

  

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичКуйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская областьМеждународная выставка-форум "Россия"
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