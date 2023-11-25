В Махачкале после реконструкции открыли пляж "Березка"

В церемонии открытия принял участие мэр города Юсуп Умавов

МАХАЧКАЛА, 25 ноября./ТАСС/. Обновленный пляж "Березка" открыли в Кировском районе Махачкалы. В церемонии открытия принял участие мэр города Юсуп Умавов, передает корреспондент ТАСС.

"Пляж "Березка" очень много лет оставался без внимания городских властей. В прошлом году махачкалинцы проголосовали за его благоустройство в ходе рейтингового голосования по выбору общественных пространств для благоустройства на текущий год. Мы начали работы в мае этого года и, как видите, сегодня это новое общественное пространство, где качественно и комфортно можно провести досуг представителям всех возрастных групп", - сказал Умавов.

Присутствующий на торжественном мероприятии глава Кировского района Махачкалы Салих Сагидов отметил, что данная территория станет еще более излюбленным местом не только для горожан, но и гостей столицы республики.

"Мы видим, что усилия городских властей по улучшению качества жизни горожан приносят свои результаты. Так, недавно открыли новую набережную в Редукторном поселке, в ближайшее время откроем парковую территорию и в Эльтавском лесу. Уверен, что этот курс на улучшение жизни горожан будет приоритетным всегда", - добавил Сагидов.

Пляж благоустроен в рамках реализации федеральной программы "Формирование комфортной городской среды". Здесь проложена пешеходная дорожка, установлены объекты уличного освещения, скамейки, малые архитектурные формы.