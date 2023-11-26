26 ноября, 08:38

В Архангельске на вернисаже представили джазовые, пряничные и хрустальные елки

На выставке также пройдут мастер-классы, праздники для детей и спектакль

АРХАНГЕЛЬСК, 26 ноября. /ТАСС/. "Космическую" елку из борщевика, джазовую елку с саксофоном и хрустальную елочную инсталляцию с деталями из разных эпох, а также расписные, каллиграфические и другие елки представили на вернисаже в Архангельском Гостином дворе. Как рассказала ТАСС куратор выставки Екатерина Тенетова, более 10 дизайнеров из Архангельска и Северодвинска создали авторские елки с учетом тем экологии и локальной истории.

"Вернисаж новогодних елок - проходит в Архангельском краеведческом музее впервые. Для проекта были приглашены дизайнеры и флористы Архангельска и Северодвинска, которым было предложено показать авторские, профессиональные варианты новогодних елок, - сказала Тенетова. - Так, в елках, предложенных дизайнерами в Гостином дворе явны темы заботы об экологии, обращения к истории, в том числе локальной, ностальгии по детству, как самому безопасному, спокойному времени в жизни человека".

Еще одним заданием для дизайнеров было вписать новогоднюю елку в пространство памятника истории и архитектуры XVII-XVIII веков. Дизайнер Михаил Бронский создал елку "Горбыль" из досок, с одной стороны на которых роспись, с другой - кора. При попадании ультрафиолета роспись меняет цвет и начинает светиться. Ирина Белозерова и Елена Воевутко свою елку "Мезень" назвали теплой, потому что все игрушки на ней сваляны из войлока и украшены мезенской росписью с тонконогими конями.

Елка "Поморская вязь" - каллиграфическая, по мотивам росписей Северодвинского бассейна. Елка "Джаз-бэнд" о традициях Архангельска конца ХХ века и нынешнего времени. В городе уже более 40 лет проходят джазовые и блюзовые фестивали, на которые приезжают ведущие исполнители со всего мира. "Используется сочетание цветов: черного, белого и несколько оттенков золотого. Вишенкой в данной концепции выступит саксофон", - отметила декоратор Евгения Петрушина.

На елке "Маленький принц" часть игрушек сделана по мотивам ватных игрушек конца XIX века, часть - оригиналы советских времен. В хрустальной инсталляции Марии Самойловой соединились зеркальное трюмо XIX века ручной работы, хрустальные подвески с люстр советского времени, шерсть и современная литая елка. Елка "Космический борщевик" украшена игрушками из борщевика. "Предлагаем посмотреть на это хищное растение как на ценный и красивый материал", - пояснила автор Анна Семенихина.

На выставке в декабре и новогодние праздники будут проходить мастер-классы, праздники для детей "Елочка с иголочки" и спектакль "Новый год в Старом Архангельске" на основе книги "Елка моего детства" Татьяны Зелениной. 

Теги:
РоссияАрхангельская область
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