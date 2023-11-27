Русских раскритиковал решение о сносе аварийного памятника в ульяновском селе

Глава администрации района Сергей Сандрюков пояснил, что в 2010 году памятник был признан аварийным и не подлежащим ремонту

УЛЬЯНОВСК, 27 ноября. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских назвал недопустимым решение о сносе памятника погибшим во время Великой Отечественной войны в селе Рязаново. Об этом он заявил на заседании штаба по комплексному развитию региона.

"У нас в Мелекесском районе в селе Рязаново из ряда вон событие случилось. Кто-то додумался снести памятник, пусть и в аварийном состоянии. <...> Я считаю, недопустимо это было делать", - сказал Русских.

Глава администрации района Сергей Сандрюков на заседании штаба пояснил, что в 2010 году памятник был признан аварийным и не подлежащим ремонту. "Тогда было принято решение о строительстве нового обелиска в центре села. Старый памятник находился на территории земель федерального значения и принадлежал Рязановскому [сельскохозяйственному] техникуму. В реестре муниципальной собственности, как поселения, так и в районе его не было", - сказал он.

Глава администрации добавил, что был построен новый обелиск в центре села, рядом с домом культуры. "Буквально 1,5 месяца назад также на собрании граждан с жителями было принято решение о демонтаже [старого] памятника, потому что там действительно невозможно было сделать ничего. Фрагменты данного памятника будут размещены весной на сельском кладбище с увековечиванием имен и фамилий участников Великой Отечественной войны, которые уже умерли в послевоенное время и захоронены на сельском кладбище в селе Рязаново", - пояснил Сандрюков.

Ранее несколько Telegram-каналов и СМИ сообщили о том, что в селе Рязаново в Ульяновской области был снесен ветхий памятник погибшим во время Великой Отечественной войны. По данным авторов, монумент был установлен в 1965 году, к 20-летию Победы в Великой Отечественной войне. В изданиях сообщается, что автором мемориала является художник, ветеран Великой Отечественной войны Михаил Козырев.

По словам главы администрации, к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне на земельном участке, где находился памятник, совместно с ТОСом и с местными жителями будет разбит сквер Победы. Русских подчеркнул, что проект сквера необходимо сделать уже сейчас. "Как только снег сойдет, сразу надо приступить к работам по обустройству. <...> Наличие памятника в центре села не исключает наличие памятника в учебном заведении. У нас во многих школах, во многих высших учебных заведениях есть на территории памятники. И никто их не сносит", - добавил губернатор.