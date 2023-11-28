Новосибирская область планирует закрыть потребность во врачах-травматологах за три года

В регионе также действует практика маршрутизации пациентов, получивших травму позвоночника, которая позволяет им получать эффективную помощь на базе НИИ травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна

НОВОСИБИРСК, 28 ноября. /ТАСС/. Минздрав Новосибирской область планирует полностью закрыть потребность в травматологах в течение трех лет. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС глава регионального Минздрава Константин Хальзов.

"Около 200 человек на территории работают травматологами, в принцип, это практически на 90% укомплектованности штата. Дальнейшее наше взаимодействие с федеральным нашим медицинским университетом, когда мы работаем именно по заявкам министерства здравоохранения, это позволяет нам в ближайшее время достичь 100% укомплектованности. [Потребность] - примерно 20 человек. Я думаю, что трехлетний горизонт позволит нам [закрыть эту потребность]", - сказал он.

Министр добавил, что в регионе действует практика маршрутизации пациентов, получивших травму позвоночника, которая позволяет им получать эффективную помощь на базе НИИ травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна. Как отметил директор учреждения Андрей Корыткин, Новосибирская область - один из лидеров и пионер по организации помощи пациентам, получившим позвоночные спинномозговые травмы в те "золотые" часы, когда помощь наиболее эффективна и целесообразна для того, чтобы получить благоприятный результат.