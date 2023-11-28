Резидент ТОР На Чукотке в 2024 году сдаст в эксплуатацию обновленный гостиничный комплекс

Инвестор вложит в проект 20 млн рублей

ТАСС, 28 ноября. Новый резидент территории опережающего развития (ТОР) "Чукотка" в третьем квартале 2024 года сдаст в эксплуатацию самый популярный в регионе гостиничный комплекс. Инвестор вложит модернизирует гостиницу с учетом местного колорита, вложив в проект 20 млн рублей, сообщили в окружном правительстве.

"Компания "Гостиницы Анадыря" модернизирует одну из самых популярных гостиниц Чукотского автономного округа - отель "Чукотка". Обновленный гостиничный комплекс планируется ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2024 года", - говорится в сообщении.

По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) инвестор вложит 20 млн рублей. В рамках проекта резидент ТОР отремонтирует все 24 номера гостиницы и ресторан на 50 мест, придав им местный национальный колорит. Комплекс будет способен обслужить до 9 тыс. гостей.

"Основные инвестиции мы направим на реконструкцию номерного фонда и ресторана. Помимо обновления мебели и техники, интерьеры украсят живопись чукотских художников и чукотские орнаменты, дизайнерский свет будет напоминать северное сияние. Также мы установим современные системы вентиляции, видеонаблюдения и пожарной сигнализации, реконструируем тепловой узел", - сообщил инвестор Виктор Мищенко.

По соглашениям с КРДВ резиденты ТОР "Чукотка" реализуют 66 проектов. Бизнес уже вложил 130 млрд рублей, создал более 2,5 тыс. рабочих мест, в работу введено 27 проектов. Резидентам ТОР доступны нулевые налоги на прибыль и имущество первые пять лет, нулевой налог на землю в течение 3-5 лет, сниженные с 30% до 7,6% страховые взносы в течение 10 лет. Также резиденты могут получить землю под реализацию проекта по льготной арендной ставке и инфраструктурное обеспечение, другие преференции.