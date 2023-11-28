В Брянске проведут "Тютчевский диктант" в день 220-летия со дня рождения поэта

Все участники акции получат электронные сертификаты

БРЯНСК, 28 ноября. /ТАСС/. Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф. И. Тютчева проведет в день 220-летия со дня рождения поэта, 5 декабря, историко-литературную акцию "Тютчевский диктант", принять участие в ней смогут все желающие из России и других государств. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе библиотеки.

"Тютчевский диктант - дань памяти великому поэту и мыслителю. Диктант включает в себя тестовые задания, связанные с биографией и литературным наследием поэта, и определяют уровень общего кругозора участников по истории и литературе. Юбилейная историко-литературная акция "Тютчевский диктант - 2023" пройдет в смешанном формате - принять участие можно и офлайн, и онлайн", - рассказали в библиотеке.

В 2022 году акция вышла на международный уровень, в ней приняли участие практически 900 человек из России и Белоруссии. В этом году юбилейный диктант пройдет 5 декабря - в день 220-летия со дня рождения поэта. Как отметили в пресс-службе, идея диктанта возникла в 2019 году, но тогда он был только областного уровня.

Все участники акции получат электронные сертификаты, кто ответит без ошибок - диплом отличника. Для того, чтобы пройти диктант, необходимо заранее зарегистрироваться.