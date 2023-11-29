На Камчатке восстановили дамбу на реке Студеной после таяния ледника

Как сообщил заместитель председателя правительства региона Роман Василевский, работы проводились в сложных условиях

ТАСС, 29 ноября. Дамба отсыпана на реке Студеной, а также восстановлено русло водоема в Усть-Камчатском районе Камчатского края после таяния ледника во время извержения вулканов Ключевской и Безымянный. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"Еще 70 лет назад при строительстве дороги Мильково-Ключи-Усть-Камчатск вдоль реки Студеная была организована насыпь для защиты дорожного полотна от талых вод. В результате извержения вулканов, произошедших в начале ноября, и таяния ледника, вода распределилась по ручьям и рекам, дамба не выдержала и была разрушена, изменилось русло реки, и вода размыла дорогу. <...> На сегодняшний день на реке Студеной восстановлено русло и устроено порядка 500 м насыпи", - сказал заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский.

На место до этого была направлена экспедиция, которая пешком и на вертолетной технике обследовала территорию. Зампред добавил, что работы проводились в сложных условиях, но это было необходимо для предотвращения размыва дороги в весеннее половодье.

В следующем году по результатам научных обследований будет приниматься решение о необходимости дополнительной отсыпки дамбы.

Ранее заместитель председатель правительства региона Сергей Миронов сообщил, что в следующем году будет проводиться проектирование капитального ремонта дорожного полотна участка дороги Мильково-Ключи-Усть-Камчатск с 170 по 172 км.

Движение всех видов транспорта было ограничено на участке с 153 по 264 км трассы Мильково - Ключи - Усть-Камчатск. В связи с извержением вулканов Ключевской и Безымянный в начале ноября, там сошли сели, трассу разрушило. На участке с 170 по 172 км велись работы по уборке с проезжей части грязекамневых масс.