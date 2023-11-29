Байкальск начнут переводить с угля на электрокотельные в 2024 году

Сейчас город отапливает котельная бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината

ИРКУТСК, 29 ноября. /ТАСС/. Перевод моногорода Байкальска Иркутской области, который сейчас отапливается от старой угольной котельной, на блочно-модульные электрокотельные начнется в 2024 году. Об этом губернатор региона Игорь Кобзев сообщил в своем Telegram-канале.

"Летом 2023 года утвердили схему теплоснабжения города. В 2026 году предполагаем выйти на другую схему теплоснабжения - заменить теплоисточник на угле на блочно-модульные электрокотельные. Реализация начнется в следующем году", - написал глава региона.

Сейчас Байкальск, где проживают 12,5 тыс. человек, отапливает котельная бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, ее износ превышает 70%. Пока работал комбинат, теплоисточник находился в его собственности, обеспечивал теплоресурсом производство и город. Котельная перешла в муниципальную собственность после закрытия БЦБК.

Байкальск находится на южном берегу Байкала. БЦБК был градообразующим предприятием, проработавшим с 1966 по 2013 год. В конце 2022 года правительство РФ утвердило программу социально-экономического развития моногорода. Она включает 62 мероприятия, в частности модернизацию инженерной инфраструктуры, расселение аварийного жилья, создание кварталов малоэтажной деревянной застройки, развитие транспортной системы.