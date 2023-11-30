В Большехехцирском заповеднике в Хабаровском крае впервые заметили пятнистого оленя

Обычно животные не задерживаются надолго в заповедных лесах региона из-за устойчивого снежного покрова

ХАБАРОВСК, 30 ноября. /ТАСС/. Фотоловушки впервые зафиксировали пятнистого оленя на территории Большехехцирского заповедника Хабаровского края, сообщили в Объединенной дирекции государственных природных заповедников и национальных парков "Заповедное Приамурье". В поле зрения научных сотрудников это животное попало в первый раз за 60 лет.

"Это действительно новый для Большехехцирского заповедника вид животного. Ранее пятнистые олени попадали в объектив фотоловушек в Анюйском национальном парке, но в Большехехцирском это произошло впервые", - сказала начальник научного отдела "Заповедного Приамурья" Римма Андронова, добавив, что животное зафиксировали фотоловушки в южной части заповедника, анализ материалов показал, что редкий для этих мест зверь был отмечен осенью.

Пятнистые олени не задерживаются надолго в заповедных лесах Хабаровского края из-за устойчивого снежного покрова. "Эти животные зимой питаются опавшими листьями деревьев, но не могут добывать их из-под снега, как другие копытные. А в наших широтах, как известно, снежный покров не просто устойчив. Зачастую он очень глубокий", - сказал заместитель директора учреждения в области охраны окружающей среды Дмитрий Гранкин.

Также было отмечено появление в этих местах диких кабанов, которые не встречались там долгое время из-за падежа от африканской чумы свиней.

Большехехцирский заповедник - старейший в Хабаровском крае, его создали в 1963 году. Заповедник охватывает площадь в 45 тыс. га и находится в 20 км от Хабаровска. Там обитают колонок, кабарга, изюбрь, косуля, гималайский медведь, краснокнижный тигр.