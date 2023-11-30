На севере Приангарья восстановили мост, на состояние которого жаловались президенту

На реконструкцию из федерального и областного бюджетов выделили 641,8 млн рублей

ИРКУТСК, 30 ноября. /ТАСС/. Мост через реку Куту в городе Усть-Куте Иркутской области ввели в эксплуатацию после реконструкции спустя 10 лет после того, как его повредило ледоходом. Мост связывает несколько районов и почти 30 садоводств с основной частью города, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

"В Усть-Куте завершилась реконструкция моста через реку Куту. Ее провели по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". На эти цели из федерального и областного бюджетов выделено 641,8 млн рублей", - говорится в сообщении.

Жители районов, которые соединял мост, были вынуждены 10 лет пользоваться объездным путем длиной в несколько км. В частности, это осложняло детям дорогу в школы и детские сады. Мост протяженностью почти 170 м соединяет поселок Закута, микрорайон Приленский и 29 садоводств с центральной частью Усть-Кута.

В 2018 году жители Усть-Кута во время прямой линии пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на то, что мост, поврежденный в 2013 году, до сих пор не восстановлен.

Реконструкция моста началась в 2021 году.

Усть-Кут - город с населением около 40 тыс. человек на севере Иркутской области в 960 км от Иркутска. Является одним из промышленных центров региона.