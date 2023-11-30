Глава Самарской области заявил, что санкции не помешают достроить обход Тольятти

Обход входит в состав международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Власти Самарской области рассчитывают в следующем году, несмотря на санкции, завершить строительство обхода Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу в составе международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай". Об этом сообщил в прямом эфире на Международной выставке-форуме "Россия" губернатор региона Дмитрий Азаров.

"В следующем году будет запущена новая 100-километровая трасса и новый мост через Волгу. [Уровень] реализации проекта превышает 90%. Мы уверенно можем говорить о том, что несмотря ни на какие сложности, санкции, этот масштабный, столь нужный проект для нашей страны будет реализован в 2024 году", - сказал Азаров.

Строительство моста через Волгу с обходом Тольятти и выходом на трассу М-5 "Урал" началось в конце 2019 года. Итогом проекта станет создание автомобильной дороги I категории с четырьмя полосами движения, способной пропускать 25-26 тыс. автомобилей в сутки. Общая протяженность объекта составит около 100 км, в том числе мост через реку Волгу длиной более 3 км.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.