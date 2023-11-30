В Саратове планируют запустить скоростной трамвай в марте 2024 года

Губернатор Роман Бусаргин напомнил, что реализация проекта началась в мае 2023 года

САРАТОВ, 30 ноября. /ТАСС/. Движение скоростного трамвая в Саратове планируется запустить в марте 2024 года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.

"Сейчас закупаются новые трамваи, которые выйдут на маршрут. В частности, они будут одно- и двухсекционные. Ожидается, что поставки начнутся весной. К этому времени необходимо полностью подготовить всю инфраструктуру, чтобы транспортная система начала полноценно функционировать. Соответственно, движение планируется запустить в марте 2024 года", - написал глава региона.

Бусаргин напомнил, что реализация проекта началась в мае 2023 года. Работы ведутся на нескольких маршрутах. Как отметил губернатор, изначально строительство было рассчитано на три года, однако появилась возможность выполнить его раньше. Сейчас на одном из маршрутов - №9 - практически завершился демонтаж контактной сети, начались монтаж шпал и укладка рельсов.

Как сообщалось ранее, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в июле Бусаргин отметил, что проект скоростного трамвая имеет важное значение для Саратова, капитальный ремонт трамвайных линий не производился на протяжении 50 лет. Регион получил через ВЭБ.РФ грант из средств Фонда национального благосостояния. Проводится модернизация 67 км трамвайной сети на более чем 17 млрд рублей.