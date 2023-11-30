Чиновников Саратовской области запретили снимать на личном приеме без их согласия

Соответствующее постановление подписал губернатор региона Роман Бусаргин

САРАТОВ, 30 ноября. /ТАСС/. Власти Саратовской области запретили жителям вести видеосъемку на личном приеме у чиновников региона без их согласия. Соответствующее постановление подписал губернатор Роман Бусаргин.

"Видеозапись личного приема гражданином может осуществляться исключительно с согласия должностного лица, проводящего личный прием. Личный прием не проводится, а начатый личный прием прекращается в случаях, если гражданин осуществляет видеозапись личного приема без согласия должностного лица, проводящего личный прием, о чем делается соответствующая запись в карточке личного приема гражданина", - говорится в документе.

Изменения внесли в постановление "Об утверждении положения о порядке работы с обращениями граждан, организаций и общественных объединений в правительстве Саратовской области и исполнительных органах Саратовской области". Они вступили в силу.