В Омской области медицинский автопарк обновят в 2025 году на 100%

С таким поручением обратился губернатор региона Виталий Хоценко к Минздраву

ОМСК, 30 ноября. /ТАСС/. Медицинский автомобильный парк Омской области намерены обновить до 100% в 2025 году. С таким поручением обратился губернатор региона Виталий Хоценко к Минздраву.

"Поручаю региональному Минздраву в 2025 году достигнуть 100-процентного обновления медицинского парка и дальше его поддерживать в рамках 10-летнего срока эксплуатации", - сказал Хоценко в своем бюджетном послании к заксобранию региона.

По его словам, в этом году медучреждения получили 29 машин скорой помощи, 30 санитарных автомобилей и 15 передвижных комплексов.

В пресс-службе омского Минздрава ТАСС уточнили, что в первом квартале 2024 года регион приобретет еще 35 машин, 9 автомобилей планируется получить в начале 2025 года. Остальные поставки техники еще прорабатываются.

В настоящий момент медицинский автопарк Омской области насчитывает порядка 1 тыс. автомобилей, он обновлен более чем на 80%. Его поддержание особенно актуально для этого сибирского региона, где многие населенные пункты находятся вдали от районных больниц. Особым спросом пользуются машины повышенной проходимости, которые необходимы из-за длинного периода межсезонной распутицы.