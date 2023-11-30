Под Калининградом перезахоронили останки 153 солдат Великой Отечественной войны

Прах красноармейцев предан земле на братской могиле в поселке Корнево

КАЛИНИНГРАД, 30 ноября. /ТАСС/. Церемония перезахоронения останков более 150 солдат и офицеров Красной Армии, погибших в боях в ходе Восточно-Прусской наступательной операции советских войск в начале 1945 года, прошла в Калининградской области. Прах героев был предан земле на братской могиле в поселке Корнево, сообщил ТАСС председатель совета региональной общественной организации поисковиков "Совесть" Руслан Хисамов.

"Останки 153 павших на этой территории в феврале - марте 1945 года бойцов были найдены поисковиками организации "Совесть" совместно с членами юнармейской поисковой группы "Натангия" в выявленном крупном захоронении советских воинов вблизи нынешнего поселка Корнево Багратионовского района", - рассказал он.

Хисамов отметил, что в братском захоронении рядом с останками воинов были обнаружены несколько боевых наград. По сохранившимся на них номерам удалось установить их владельцев, имена в общей сложности 138 солдат и офицеров, лишь 15 - остаются неизвестными.

"По адресам, откуда призывались на фронт павшие герои-красноармейцы можно изучать географию тогдашнего Советского Союза: в списках значатся уроженцы Белоруссии, Украины, Казахстана, а также Краснодарского, Ставропольского краев, Омской, Новосибирской, Куйбышевской (ныне Самарской), Сталинградской (ныне Волгоградской), Курской, Ростовской, Смоленской, Ленинградской, Московской областей", - замечает собеседник.

Разыскали поисковики и родных нескольких бойцов. В этом, особо подчеркнул Хисамов, большая заслуга давнего друга организации "Совесть" Геннадия Полубедова проживающего в далеком от Калининграда Пятигорске Ставропольского края. Мужчина, у которого дядя погиб здесь, на территории бывшей Восточной Пруссии, уже более 10 лет помогает калининградским активистам в поиске родственников погибших на той войне солдат. В том числе и для того, чтобы поисковики могли передать им фронтовые реликвии - награды, знаки отличия, и другие. Вот и сегодня для передачи на хранение боевой медали "За отвагу" родственникам гвардии красноармейца Михаила Овсеенко - уроженца Гомельской области награду на церемонии захоронения останков передали представителю дипведомства Белоруссии в Калининграде.

Прах почти 7,5 тыс. воинов покоится в братской могиле на мемориальном комплексе в поселке Корнево - одного из самых крупных захоронений советских солдат и офицеров на территории Калининградской области. Сегодня к ним прибавились останки еще 153 героев Великой Отечественной войны. Под ружейный салют с отданием воинских и духовных почестей, гробы с прахом были опущены в братскую могилу. На сырую землю могилы легли венки и цветы от благодарных потомков.