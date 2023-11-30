На выставке "Россия" разыграют экскурсию в Иннополис

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Гости экспозиции "Мир цифры" на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ смогут выиграть сертификат на экскурсию в IT-город Иннополис в Республике Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба экспозиции "Мир цифры".

"2 декабря Татарстан продемонстрирует ИТ-потенциал региона на экспозиции "Мир цифры" в рамках Международной выставки-форума "Россия". Все желающие смогут принять участие в викторине и выиграть сертификат на экскурсию по наукограду Иннополис", - говорится в сообщении.

Отмечается, что победитель получит сертификат на экскурсию в Иннополис с оплатой одного дня проживания и питания для семьи из четырех человек.

Проведение дня региона на территории павильона "Мир цифры" на выставке "Россия" инициировало министерство цифрового развития Татарстана. Главным событием дня станет презентация города Иннополис и Университета Иннополис. Лекция начнется в 18 часов.

"Мы поговорим о том, какие инновации тестируются в Иннополисе, сколько в городе рабочих мест, сколько зарабатывают жители, в чем уникальность комьюнити для IT-специалистов. Помимо этого, подробно остановимся на градообразующей организации города - Университете Иннополис. Расскажем про ученых, об особенностях образовательных программ, затронем тему поступления в IT-вуз", - приводятся в сообщении слова спикера лекции, руководителя центра довузовской подготовки и приема абитуриентов, кандидата экономических наук, доцента Евгения Серочудинова.

Также 2 декабря будет представлен стенд IT-парка имени Башира Рамеева, который входит в состав цифрового квартала под названием "Сан".

"Интерактивные зоны будут работать весь день - с 11:00 до 20:00. В их числе: "Детский IТ-парк", VR с образовательным контентом и экскурсией по Казани, робофутбол и зона фиджитал-спорта. Также дети смогут принять участие в мастер-классе по раскрашиванию сувениров и открыток", - говорится в сообщении.