Подготовка к 80-летию дня снятия блокады Ленинграда идет почти во всех регионах

Председатель СФ Валентина Матвиенко отметила, что предложения по проведению памятных мероприятий, в том числе от блокадников и ветеранских организаций, продолжают поступать, и все они будут рассмотрены

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Мероприятия к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны готовят практически все российские регионы. Как сообщила пресс-служба Совета Федерации, эти данные озвучила на совещании по подготовке к юбилейной дате в Санкт-Петербурге председатель СФ Валентина Матвиенко.

"Менее двух месяцев осталось до юбилейной даты. Ведется активная работа на всех уровнях по реализации намеченного. К нашей работе уже подключились практически все российские регионы", - привела пресс-служба слова председателя Совета Федерации.

По ее словам, все регионы трепетно относятся к этой дате, ведут учет блокадников, ветеранов, рассматривают их проблемы. Матвиенко отметила, что предложения по проведению памятных мероприятий, в том числе от блокадников и ветеранских организаций, продолжают поступать, и все они будут рассмотрены.

Матвиенко на совещании отдельно предложила поддержать проект "Письма из Ленинграда", созданный при участии Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. "Эти письма зачитывают воспитанницы пансиона Министерства обороны в Санкт-Петербурге. Звучит очень пронзительно, трогательно, до слез. Слова посланий доносят и трагедию того времени, и победу духа жителей блокадного города. Нужно, чтобы эти ролики увидели как можно больше людей", - процитировала Матвиенко пресс-служба.

Совещание прошло с участием полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Губернатор подчеркнул, что год назад решением суда блокада Ленинграда была официально признана геноцидом. В преддверии юбилейной даты на Пискаревском мемориальном кладбище будет установлена мемориальная плита, закрепляющая статус всех погибших в блокаду, как жертв геноцида мирного населения.

План подготовки к 80-летию снятия блокады, которое будет отмечаться 27 января, в Санкт-Петербурге включает 233 мероприятия, научные конференции и патриотические молодежные акции. На Дворцовой площади в эти дни покажут видеоспектакль "Ленинград. Во имя жизни" - это мультимедийное представление с использованием 3D-технологии отразит основные этапы битвы за Ленинград. Форум "Внуки Победы" соберет более 200 молодых людей со всей страны - потомков защитников и жителей блокадного Ленинграда, а 25 января состоится пленарное заседание съезда Международной ассоциации общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда. Она объединяет порядка 40 тысяч блокадников из 58 городов РФ и 11 городов в странах ближнего и дальнего зарубежья.