В Воронежской области восстановили подачу электричества после непогоды

В восстановительных мероприятиях задействовали 89 бригад: 302 специалиста и 112 единиц спецтехники

ВОРОНЕЖ, 30 ноября. /ТАСС/. Специалисты восстановили подачу электроэнергии, прерванную непогодой в шести районах Воронежской области, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Специалисты филиала "Воронежэнерго" полностью <...> завершили восстановительные работы на энергообъектах 6-10 кВ, поврежденных из-за непогоды: мокрого снега и ветра с порывами до 20 м/с. В настоящее время ведутся технические мероприятия по индивидуальным заявкам потребителей по сети 0,4 кВ, энергетики отрабатывают их в оперативном порядке. Электроснабжение социально значимых объектов осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, в восстановительных мероприятиях задействовали 89 бригад: 302 специалиста и 112 единиц спецтехники. "Энергетики находятся в постоянном взаимодействии с региональным управлением МЧС РФ, ЕДДС, органами исполнительной власти области и муниципалитетов. В филиале работает оперативный штаб, ведется постоянный мониторинг метеоусловий", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба филиала "Россети центр" - "Воронежэнерго" сообщила, что сильный ветер с порывами до 20 м/с и мокрый снег в четверг стали причиной перебоев в подаче электроэнергии в Нижнедевицком, Каменском, Новоусманском, Бутурлиновском, Семилукском и Верхнехавском районах Воронежской области.