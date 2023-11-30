Инклюзивный бал прошел в рамках Дня Самарской области на выставке "Россия"

В программе мастер-класса были представлены полонез, вальс, марш, полька, показательный танец

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Самарский проект "Инклюзивный бал" прошел на выставке "Россия" на ВДНХ в рамках Дня региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Самарской области.

"В рамках Дня Самарской области на выставке-форуме "Россия" в Москве был представлен мастер-класс проекта "Инклюзивный бал". <…> Идея проекта зародилась в 2014 году в Самарской области: инклюзивный бал - это совместное мероприятие, в котором люди с ограничениями по здоровью и их сверстники без инвалидности могли бы вместе танцевать и веселиться, не чувствуя ограничений", - говорится в сообщении.

В программе мастер-класса были представлены полонез, вальс, марш, полька, показательный танец. Эти танцы адаптированы под возможности участников с любой формой инвалидности. Среди участников мастер-класса были и участники соревнований всероссийского уровня.

"Очень рад, что наш самарский проект "Инклюзивный бал" сегодня захватывает души многих людей из разных регионов и шагает по всей стране, - приводит пресс-служба слова губернатора Дмитрия Азарова. - Этот проект очень человечный, он позволяет каждому реализовать свои таланты, возможности, чувствовать, любить, а значит жить".

Проект вырос в целое движение российской инклюзивной бальной культуры. Первый в России социально-культурный проект, организованный Межрегиональной молодежной общественной организацией "Инклюзивный ресурсный центр", стал танцевальной франшизой в 2022 году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Как сообщает пресс-служба, за все время в Самаре было проведено 17 масштабных инклюзивных балов.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.