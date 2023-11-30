Гагарин в Смоленской области благоустроят к 90-летию со дня рождения космонавта

В частности, будет обновлена стела на въезде в город

СМОЛЕНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Власти Смоленской области планируют благоустроить город Гагарин к марту 2024 года, когда будет отмечаться 90-летие со дня рождения советского космонавта Юрия Гагарина. В частности, будет обновлена стела на въезде в город, сообщил в ходе прямой линии губернатор Василий Анохин.

"Эта важнейшая дата [90-летие космонавта Юрия Гагарина] будет праздноваться не только в городе-герое Смоленске и в Гагарине, но и в других городах региона. В Гагарине мы обновим стелу на въезде, отремонтировали дорогу от Минского шоссе до города", - сказал Анохин.

Территорию вокруг памятника Гагарину благоустроят, памятник почистят, обновят плиты и брусчатку в основании.

"Мы хотим успеть до празднования в марте преобразить город", - отметил Анохин, добавив, что к юбилею готовится праздничная и событийная программа.