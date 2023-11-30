В Архангельске представили лальские часы и поморские календари на выставке

Экспозиция открылась в Гостином дворе

АРХАНГЕЛЬСК, 30 ноября. /ТАСС/. Деревянные поморские календари в виде брусков, редкие часы из Лальска и другие предметы, связанные со временем, представлены на выставке "Инструменты Хроноса", которая открылась в Гостином дворе в Архангельске. Как рассказала ТАСС заведующая научно-экспозиционным отделом Архангельского краеведческого музея Жанна Петриченко, экспозиция размещена в центральной башне музея.

"Коллекция именно часов в целом Архангельского краеведческого музея показывается впервые, например, мы впервые показываем лальские часы. И мы еще сделали выставку в этой башне преднамеренно, потому что когда-то это была Часовая башня. Вот эти круглые отверстия - это как раз места, где были циферблаты, а здесь, в башне, располагался часовой механизм", - сказала Петриченко.

Часовая башня в нынешнем виде была построена в 1801 году, но, возможно, на башне Гостиного двора Архангельска часы размещались и ранее. Из старинных поморских артефактов представлены северные крестьянские календари. Это длинные деревянные бруски с разнообразными насечками.

"Каждый из них, кстати, индивидуален, потому что в каждой семье были какие-то свои обозначения. У многих из них обозначены недели, какие-то значки отмечают праздники, в поморских календарях отмечаются даты начала и окончания промыслов", - пояснила куратор выставки.

Напольные и настенные часы в основном XIX века выстроены в "парад часов", из них выделены "лальские" часы, созданные в XVIII веке в городе Лальске тогда Вологодской губернии. Они показывают не только время, но и день недели, часть суток и фазы "рождения и ущербления" луны.

Среди "специальных" часов в экспозиции показаны так называемые каретные. "Они были всегда небольшого размера, и оснащались различными, как теперь говорят, гаджетами. Вот эти часы с будильником, он внизу расположен, - показала собеседница агентства. - Что характерно для каретных часов, XIX - начала XX века - это открытый механизм, то есть стеклышки вставлены, и можно наблюдать за этим механизмом". Всего на выставке более 200 предметов, и даже новогодняя елка украшена игрушками в виде часов. На советских елочных игрушках, кстати, обычно указано время "без пяти двенадцать" в честь песни из фильма "Карнавальная ночь". Выставка будет работать до конца февраля.