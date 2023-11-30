В КЧР конференция по исламу собрала свыше 400 участников

Как сообщил глава региона Рашид Темрезов, проведение конференции для республики является знаковым событием, так как в 2023 году отмечается 30-летие со дня основания Карачаево-Черкесского исламского института имени Абу Ханифы

ЧЕРКЕССК, 30 ноября. /ТАСС/. Международная научно-практическая конференция "Роль ислама в укреплении духовно-нравственных ценностей в условиях современных геополитических рисков" собрала в Карачаево-Черкесии больше 400 участников. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главы республики.

"В КЧР проходит Международная научно-практическая конференция "Роль ислама в укреплении духовно-нравственных ценностей в условиях современных геополитических рисков". В ней принимают участие свыше 400 человек. Среди них духовные лидеры, представители экспертного и научно-образовательных сообществ из разных регионов России и ряда зарубежных стран, представители государственных органов власти", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил глава КЧР Рашид Темрезов, проведение конференции для республики является знаковым событием, так как в этом году отмечается 30-летие со дня основания Карачаево-Черкесского исламского института имени Абу Ханифы. 25 лет исполнилось и Координационному центру мусульман Северного Кавказа, возглавляемому Исмаил Хаджи Бердиевым, который вносит большой вклад в укрепление традиционного ислама, межконфессионального согласия и духовно-нравственного воспитания молодежи.

"Уверен, что международная конференция будет способствовать развитию духовно-нравственных ценностей в нашем обществе, а принятые решения будут иметь прикладное значение для укрепления гражданского согласия и популяризации традиционного ислама - религии мира и добра", - написал Темрезов в телеграм-канале.