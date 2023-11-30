Средний возраст троллейбусов и автобусов Мурманска довели до 3,7-4 лет

Новые троллейбусы и автобусы город получил в рамках программы "Транспорт Севера", являющейся частью стратегического плана "На Севере - жить"

МУРМАНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Мурманск получил в последние месяцы в рамках реализации стратегического плана "На Севере - жить" несколько десятков новых троллейбусов и автобусов и довел их средний возраст в городском парке общественного транспорта, соответственно, до 3,7 и 4 лет. Об этом сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин, его цитирует пресс-служба администрации.

"При поддержке президента и правительства РФ Мурманску передано 23 новых автобуса, которые уже в ближайшее время выйдут на четыре городских маршрутах регулярных перевозок. Средний возраст мурманских автобусов составляет четыре года. Наш троллейбусный парк еще моложе: средний возраст троллейбусов - 3,7 года. В октябре благодаря решению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса город-герой получил 30 новых троллейбусов", - сказал Сердечкин.

Новые троллейбусы и автобусы город получил в рамках программы "Транспорт Севера", являющейся частью стратегического плана "На Севере - жить", добавил он, выступая в четверг на заседании правительства Мурманской области.

"Мурманск является стратегическим городом. Он был таким всегда, и сегодня этот факт приобретает еще большее значение для всей нашей страны, для Арктической зоны Российской Федерации и для нашей области. Прежде всего, это логистический потенциал: базовый порт для развития Северного морского пути, внимание к которому сегодня, в соответствии с решением президента, самое пристальное", - сказал на заседании Чибис.

Глава региона напомнил, что с 2019 года в Мурманск вложено более 49 млрд рублей из регионального бюджета. При этом финансовая поддержка города растет: если в 2019 году сумма составила 6,2 млрд, в 2023 году - почти 14,9 млрд руб., объем вложенных средств за эти годы вырос в 2,3 раза, отметил он.

Программы благоустройства

По информации пресс-службы администрации, в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в 2023 году обновлено 18 участков дорог общей длиной 14,3 км, дополнительно при поддержке правительства области в рамках плана "На Севере - жить" отремонтированы три участка Нижне-Ростинского шоссе, три участка проспекта Кольского, большое число тротуаров в Мурманске.

Также в сентябре 2023 года заключен энергосервисный контракт с ПАО "Россети" о замене более 10 тыс. уличных и дворовых светильников на энергосберегающие светодиодные, работы начнутся в декабре, добавили в администрации города.

Сообщается также, что в сфере образования при поддержке областного бюджета в Мурманске созданы площадки для олимпиадной подготовки по физике, информатике, биологии, химии, благоустроены территории ряда школ, закуплены школьная мебель и оборудование, строится новая школа на 500 мест, в нескольких детских садах благоустраиваются помещения, создаются спортивно-игровые пространства.

Также в городе строятся два многоквартирных дома для детей-сирот и жильцов аварийных домов. В ряде районов идет перевод угольных и дизельных котельных на биотопливо.

По нацпроекту "Культура" в Мурманске идет строительство здания центра культурного развития на ул. Аскольдовцев, завершается капремонт здания будущей художественной школы на ул. Полярной Дивизии, ведется реконструкция здания бывшего кинотеатра "Родина", являющегося объектом культурного наследия, говорится в сообщении.