В Приморье отменили занятия в школе села Серафимовка из-за тигра

Местных жителей попросили не покидать дома

ВЛАДИВОСТОК, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Ольгинского района попросили жителей села Серафимовка не покидать дома и отменили занятия в местной школе из-за риска встречи с тигром, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства образования региона.

"По сообщению Ольгинского отдела народного образования, в округе села Серафимовка действительно бродит тигр, предположительно, раненый. Глава Ольгинского муниципального округа рекомендовала жителям не покидать дома, а также объявила об отмене занятий в школе. Ситуация под контролем Охотнадзора Приморского края", - сообщили в пресс-службе.

Как пояснил ТАСС директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев, пока подтверждения того, что тигр действительно гуляет вокруг села, нет. А последний раз там его видели три недели назад.

"Три недели назад тигр забрал собаку с окраины села и больше не появлялся. Еще раз видели животное в лесном массиве уже в нескольких километрах от села. Кто-то из жителей опубликовал, что там вообще четыре тигра, но эта информация не подтвердилась. На месте работает группа, которая должна убедиться, что опасности нет", - рассказал Арамилев.

Он отметил, что в этом случае, возникнут вопросы к тем гражданам, кто распространял информацию и пытался вызвать панику.

ВЛАДИВОСТОК, 1 декабря. /ТАСС/. Стадо диких кабанов могло привлечь тигра в районе села Серафимовка в Приморье, сообщила ТАСС глава Ольгинского муниципального округа Екатерина Ванникова. Ранее из-за риска встречи с хищником в селе были отменены занятия в школе.

"По информации госохотнадзора, в радиусе сел Серафимовка - Ветка - Тимофеевка в лесном массиве проживают три особи амурского тигра, два взрослых самца и одна молодая самка. Раненых особей тигра нет. По оценке фотографий специалистами, тигры упитаны и не голодны. В районе села Серафимовка зафиксирован табун диких кабанов, рядом с которым и находится тигр. Зафиксированы случаи выхода тигра в населенные пункты, тигр подходил к домашним животным, но их не трогал, что свидетельствует о том, что тигр не голоден и не опасен", - сообщила Ванникова.

По ее словам, прошедшим вечером и ночью на территории села Серафимовка работали пожарные и сотрудники госохотинспекции, которые патрулировали населенный пункт с проблесковыми маячками для отпугивания тигра. Сегодня вечером данная работа будет продолжена. Утром из Владивостока выехала группа по решению конфликтных ситуаций госохотнадзора для оценки ситуации и принятия решения.

"Также случаи нападения на домашних животных происходят в местах несанкционированного и бесконтрольного выпаса домашних животных. Поэтому прошу вас осуществлять выпас домашних животных на установленных муниципалитетом территориях и под контролем", - отметила глава округа.

Ранее власти Ольгинского округа попросили жителей села Серафимовка не покидать дома и отменили занятия в местной школе из-за риска встречи с тигром. Изначально специалисты предполагали, что тигр может быть ранен и поэтому пытается выйти к жилью.