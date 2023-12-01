Во Владимире открыли Рпенский проезд

Протяженность новой дороги составила более 2 км

ТАСС, 1 декабря. Движение по Рпенскому проезду во Владимире, строительство и сдача которого в эксплуатацию затянулись из-за подорожания стройматериалов, запустили. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Авдеев.

"Сегодня мы открыли рабочее движение по Рпенскому проезду во Владимире. <...> 2,8 млрд рублей - такова цена воплощения проекта в жизнь. Без федеральной помощи область потратила бы много лет, чтобы завершить такой сложный и дорогостоящий объект", - написал он.

Строительство проезда началось в ноябре 2020 года, сдача объекта была запланирована на весну 2023 года. Как ранее отмечал глава региона, отставание от графика строительства проезда отмечалось из-за подорожания металла.

В июле 2022 года для возвращения в график губернатор предложил использовать мощности, которые освободятся осенью 2022 года в результате завершения строительства участков трассы М-12. В график вернуться удалось. "Областное предприятие "ДСУ-3" в это достаточно непростое время завершило работу на два месяца раньше срока", - отметил Авдеев.

Протяженность новой дороги более 2 км, она строилась для разгрузки восточного района города от транспортных заторов, также через реку Рпень возвели мостовой переход длиной почти 200 м. В 2024 году власти планируют запустить на новой дороге движение общественного транспорта.