В Удмуртии в 2024 году планируют дополнительно построить семь объектов здравоохранения

Это врачебные амбулатории в селе Какмож Вавожского района и деревне Якшур Завьяловского района, а также пять фельдшерско-акушерских пунктов

ТАСС, 1 декабря. Удмуртия в 2024 году планирует дополнительно построить семь объектов для отрасли здравоохранения, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского Минздрава.

"Дополнительно в 2024 году мы планируем построить еще семь новых объектов отрасли здравоохранения. Это врачебные амбулатории в селе Какмож Вавожского района и деревне Якшур Завьяловского района, а также пять фельдшерско-акушерских пунктов: в деревне Монья Вавожского района, селе Тыловай Дебесского района, деревне Валамаз Красногорского района, на станции Люга Можгинского района и в селе Бураново Малопургинского района", - отметили в пресс-службе.

В министерстве добавили, что в 2023 году сделан хороший задел на 2024 год. Так, началось строительство поликлиники для взрослых в Сарапуле. Завершить строительство планируется до конца 2024 года. В новой поликлинике планируется создать современный диагностический центр с компьютерным томографом, аппаратами УЗИ. На четырех этажах современного здания разместятся не только терапевты, но и узкие специалисты, отделение неотложной помощи, функциональной диагностики, физиотерапии и реабилитации, клинико-диагностическая лаборатория, эндоскопическое отделение, а также Центр амбулаторной онкологической помощи.

Помимо этого, в 2023 началось строительство пяти новых врачебных амбулаторий по нацпроекту "Здравоохранение" в нескольких деревнях и селах. Новые амбулатории будут обслуживать более 10 тысяч человек в крупных и быстроразвивающихся населенных пунктах Удмуртии.

Также в проект федерального бюджета на ближайшие три года вошел капитальный ремонт Глазовской межрайонной больницы - крупнейшей больницы в республике, в которой обслуживается более 170 тыс. человек.