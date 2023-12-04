На строительство Южного обхода вокруг Саратова в 2024 году выделят 56 млрд рублей

Объект планируется сдать в 2026 году

САРАТОВ, 4 декабря. /ТАСС/. Финансирование в размере 56 млрд рублей предусмотрено в 2024 году на строительство Южного обхода вокруг Саратова. Объект планируется сдать в 2026 году, всего на него выделят 134 млрд рублей, сообщается в Telegram-канале "Володин. Саратов", посвященном региональным проектам председателя Госдумы Вячеслава Володина.

"Мы приняли очень важное решение, оно отражено в федеральном бюджете: со следующего года начинается масштабное финансирование Южного обхода вокруг Саратова, строительство мостового перехода. В следующем 2024 году на эти цели выделено 56 млрд [рублей]. Всего выделяется 134 млрд, срок строительства - 3 года. Объект должен быть сдан до 2027 года, в 2026 году", - приводятся слова Володина.

Как сообщалось ранее, Южный обход с мостовым переходом должен стать продолжением объездной дороги вокруг Саратова, тем самым замкнув кольцо вокруг Саратовской агломерации, которая включает города Саратов и Энгельс с населением более 1,2 млн человек, соединившись с трассой Саратов - Озинки. Протяженность Южного обхода составит более 45 км, из них 12 км - длина моста.

По словам Володина, в 2024 году также начнется строительство обхода вокруг города Пугачева. На это в 2024 году выделяется 8,3 млрд рублей. Обход планируется построить за три года.