Модернизацию аэропорта Нижневартовска сдвинули на три года из-за корректировки планов

Сдвиг сроков произошел из-за корректировки планов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 декабря. /ТАСС/. Реконструкция аэропорта Нижневартовска, второго по пассажиропотоку аэропорта Ханты-Мансийского автономного округа, пройдет с 2026 по 2029 годы. Сдвиг сроков произошел из-за корректировки планов, сообщили ТАСС в департаменте дорожного хозяйства и транспорта Югры.

"В связи с рисками [из-за санкций] инвестор провел корректировку плана-графика реализации указанного проекта, в соответствии с которым изменен срок сдачи в эксплуатацию объекта на 2029 год", - сказал собеседник агентства.

По данным ведомства, заключен инвестпроект по реконструкции аэровокзального комплекса в Нижневартовске, его реконструкция теперь начнется в 2026 году. Планируется провести обновление здания аэровокзала и создать телескопические трапы и крытые переходы, чтобы жителям при возвращении из других городов, где более теплая погода, не приходилось переобуваться и менять одежду при выходе из самолета.

Ранее власти Югры сообщали, что реконструкция аэропорта Нижневартовска пройдет с 2023 по 2026 годы. В ходе нее модернизируют терминалы внутренних и международных воздушных линий. Ожидается, что это позволит обеспечить дальнейшую бесперебойную работу аэропорта, увеличить его пассажиропоток и дальнейшее развитие.

Пассажиропоток аэропорта Нижневартовска составляет более 630 тыс. человек в год. Свои рейсы из Нижневартовска выполняют крупнейшие перевозчики, в том числе "Аэрофлот", UTair, "Руслайн", "Азимут", "Сибирь".