Музей-заповедник на месте Демидовского завода признали достоянием Среднего Урала

В пятерку лидеров также вошли карьер хризотил-асбеста Уральского асбестового горно-обогатительного комбината, волейбольный клуб "Уралочка", Алапаевская узкоколейная железная дорога и Невьянская наклонная башня

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Музей-заповедник "Горнозаводской Урал", основанный на месте построенного в XVIII веке Демидовского завода в Нижнем Тагиле (Свердловская область), стал в 2023 году одним из победителей конкурса "Достояние Среднего Урала". Об этом сообщили ТАСС в региональной общественной палате, которая является организатором конкурса.

"Завершилось народное голосование в конкурсе "Достояние Среднего Урала". Лидером списка стал Нижнетагильский музей-заповедник "Горнозаводской Урал" - "Старый Демидовский завод", набравший 12,8 тыс. голосов", - сообщили в палате.

В пятерку лидеров также вошли карьер хризотил-асбеста Уральского асбестового горно-обогатительного комбината, волейбольный клуб "Уралочка", Алапаевская узкоколейная железная дорога и Невьянская наклонная башня. Награждение победителей пройдет 17 января в день образования Свердловской области. Всего на конкурс было подано 109 заявок, из них эксперты выбрали 15, которые были вынесены на онлайн-голосование.

"В этом году свердловчане проявили к конкурсу больший интерес. Если в первый раз за весь список шорт-листа было отдано чуть больше 50 тыс. голосов, то сейчас - почти 67 тыс. Причем за попадание в пятерку лидеров шла очень упорная борьба", - приводятся в сообщении слова председателя Общественной палаты Свердловской области Александра Левина.

Музей-заповедник в Нижнем Тагиле основан на месте действовавшего с 1725 года чугуноплавильного и железоделательного завода промышленников Демидовых, после 1917 года - Нижнетагильского металлургического завода им. Куйбышева. Производство было закрыто в 1989 году.

Статус "Достояние Среднего Урала" был учрежден в сентябре 2021 года по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, его целью заявлена популяризация уникальности и самобытности региона. Статус может быть присвоен географическим объектам, историческим событиям, достижениям науки, художественной культуры, спорта, традиционным мероприятиям и другому.