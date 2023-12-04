В Липецке пройдет шествие с участием более 200 Дедов Морозов 24 декабря

Директор Дома культуры "Рудничный" Ксения Белышева отметила, что принять участие может любой желающий в костюме персонажа сказок

ТАСС, 4 декабря. Шествие с участием более 300 Дедов Морозов и других сказочных персонажей пройдет 24 декабря в Липецке в рамках фестиваля "Петровские забавы", на котором ожидается более 10 тыс. зрителей, рассказала ТАСС одна из организаторов фестиваля директор Дома культуры (ДК) "Рудничный" Ксения Белышева.

"В Нижнем парке пройдет парад Дедов Морозов: от резиденции Деда Мороза до центральной сцены, где хором споют новогодние песни "Три белых коня" и другие. Будет более 200 Дедов Морозов со всего Липецка и области с персонажами [сказок] - в общем более 300. Впереди них будет идти духовой оркестр Липецкого Дома музыки, играть новогодние композиции. Это будет самое массовое шествие Дедов Морозов с персонажами в истории фестиваля", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, к шествию сможет присоединиться любой желающий в костюме персонажа сказок, за самый красивый предусмотрен приз. Она уточнила, что фестиваль впервые состоялся в Липецке в 2017 году, в течение нескольких лет он не проводился из-за пандемии и начала СВО, в этом году его впервые организуют все городские ДК во всех парках города, в том числе в Нижнем парке, парке Победы, на площади Петра I, где пройдут концерты, игры, массовые гуляния, демонстрация фильмов и так далее. Белышева уточнила, что до СВО на фестивале устраивали фейерверки в стиле Петра I, например, шутихи, его посещают более 10 тыс. человек, в этом году число туристов будет больше из-за возросшего масштаба гуляний.

Как добавила ТАСС начальник отдела туризма управления культуры Липецка Алина Звягина, фестиваль проходит в том числе в Нижнем парке, где находится восстановленный путевой Дворец Петра I. Она уточнила, что в этом году на фестивале первые пройдет конкурс "Новогодняя открытка", где все жители и учреждения города смогут поздравить Липецк с праздником.

По данным историков, в Липецк Петр I приезжал на открытие железоделательных заводов, основанных в XVIII веке для изготовления корабельных пушек и якорей, которые поставляли в Воронеж на судостроительные верфи, где создавался первый регулярный флот России. Кроме того, Петр I открыл первый источник липецкой минеральной воды - в 1707 году он заметил родник с водой железистого вкуса, сам лечился и отметил его пользу. Позже по указу Александра I в 1805 году благодаря этим железистым источникам в Липецке устроили один из первых курортов России "Липецкие минеральные воды", на котором лечились историк Николай Карамзин, дипломат Александр Грибоедов, поэты Петр Вяземский и Василий Жуковский, сопровождавший в поездке в Липецк Александра II.