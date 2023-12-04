Популяция русского осетра в Азовском море выросла вдвое за год

Прирост численности объясняется регулярными выпусками молоди осетровых и повышением эффективности рыбоохранных мероприятий

ТАСС, 4 декабря. Ученые Азово-Черноморского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) зарегистрировали двукратное увеличение популяции русского осетра в Азовском море по результатам траловой съемки донных видов рыб. Об этом сообщается на сайте организации.

"По данным учетной траловой съемки, основное присутствие русского осетра наблюдается в открытой части моря. Полученные данные более чем в два раза превышают оценку осенней учетной траловой съемки прошлого 2022 года", - говорится в сообщении.

В филиале добавили, что с 2014 по 2023 год вышеуказанные показатели русского осетра выросли практически с нуля. При этом ученые отмечают, что размеры учтенных особей увеличились до 122 см, а масса - до 20,4 кг.

"Прирост численности ученые объясняют регулярными выпусками молоди осетровых и повышением эффективности рыбоохранных мероприятий. Исследования проведены и по другим видам осетровых. Собранный материал будет применен для рекомендаций по дальнейшему восстановлению этих видов в Азовском море", - добавили в организации.