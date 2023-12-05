Стадион в Приморско-Ахтарске реконструируют в 2025 году

Работы будут проводиться по краевой программе "Развитие физической культуры и спорта"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 декабря. /ТАСС/. Власти Краснодарского края за счет реализации краевой программы запланировали до конца 2025 года завершить реконструкцию стадиона "Русь" в Приморско-Ахтарске, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Данный стадион нуждается <...> даже не в капитальном ремонте, а именно в реконструкции, он должен быть современным. Тем не менее сейчас в городе Приморско-Ахтарске на базе стадиона "Русь", о котором идет речь, продолжают работать 11 спортивных секций, в которых занимаются более 300 человек. Проведение капитального ремонта уже включено в региональную программу на следующий год: мы обязательно проведем капитальный ремонт в два этапа: сначала отремонтируем стадион, трибуны и подтрибунные помещения, вторым этапом - обновим поля для футбола, мини-футбола, баскетбольные площадки, установим уличные тренажеры. Планируемый срок завершения капитального ремонта декабрь 2025 года", - заявил Кондратьев, принявший участие в приеме граждан в режиме видеоконференции.

Он отметил, что реконструкция стадиона будет проводиться по краевой программе "Развитие физической культуры и спорта", на эти цели направят 131 млн рублей, работы начнутся в 2024 году.

"После ремонта стадион "Русь" будет открыт для всех желающих заниматься физкультурой и спортом, обновленный стадион позволит на высоком уровне проводить и краевые соревнования по различным видам спорта, и районные, а может даже соревнования Южного федерального округа", - резюмировал Кондратьев.

О ремонте стадиона попросила президента РФ Владимира Путина местная жительница в ходе личного приема граждан полномочным представителем президента РФ в Южном федеральном округе Владимиром Устиновым.