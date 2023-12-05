В Туле представили редкие предметы XVI-XVII веков из утраченных монастырей

Экспозиция будет работать до 14 декабря

ТАСС, 5 декабря. Старинное Евангелие весом более 9 кг в серебряном окладе из сокровищницы упраздненного мужского Иоанно-Предтечева монастыря, существовавшего с XVI века, выставили в Туле. На выставке также можно увидеть рукописное Евангелие 1598 года, блюдо из утраченного женского Успенского монастыря и синодик из древницы Успенского собора, рассказала ТАСС заведующая музеем "Тульский кремль" Елена Зыкова.

"Это предметы из фондов Тульского краеведческого музея <...>. Они фактически были современниками многих событий, которые пережил наш кремль. Например, напрестольное Евангелие 1681 года входило в сокровищницу Иоанно-Предтечева монастыря, это буквально в двух шагах от восточной стены Тульского кремля. Монастырь связан с историей кремля - он построен в середине XVI века в память о событиях 1552 года, когда произошла самая известная из осад кремля: крымский хан Девлет-Гирей пытался Тулу нашу захватить", - рассказала она.

Зыкова добавила, что на выставке также представлено блюдо 1791 года, принадлежавшее женскому Успенскому монастырю, который был основан в XVII веке при царе Алексее Михайловиче и также располагался рядом с Тульским кремлем. "Очень мало, что осталось от тех времен, потому что в 1920-х годах монастыри, богатейшие обители, серьезно утратили в своих сокровищах, были мощнейшие конфискации <...> И синодик - одна из немногих реликвий XVIII века, которая сохранилась из древницы Успенского собора Тульского кремля. По сути, там всего несколько предметов осталось, подлинник синодика хранится в краеведческом музее, потому что его нельзя долго показывать - и буквально через неделю мы должны синодик вернуть", - добавила собеседница агентства.

Иоанно-Предтечев мужской православный монастырь существовал в Туле с середины XVI по начало XVIII века, после упразднения на его месте разместили резиденцию епископа Тульского и Белевского, в 1919 году в ее помещениях находилась Чрезвычайная Комиссия Тульской области. Женский Успенский православный монастырь был открыт в Туле с середины XVII по начало XX века, после революции большая часть имущества обители была уничтожена, его Спасо-Преображенский храм использовали как склад и морскую школу, в Успенском соборе находился Госархив Тульской области, в настоящее время оба храма восстановлены.

Выставка к 35-летию создания музея "Тульский кремль" будет работать до 14 декабря.

Тульский кремль - уникальный памятник оборонного зодчества XVI века, имеющий федеральное значение. Наряду с созданием системы оборонительных укреплений Большой засечной черты это имело ключевое значение в истории России, так как позволило в XVI-XVII веках объединить территории ныне действующих Тульской, Калужской, Московской, Рязанской, Орловской и Белгородской областей непрерывной цепью укреплений протяженностью более чем на 4 тыс. км, защищавшей границы государства от постоянных набегов с юга.