Нижний Новгород может обеспечить 100% сортировки объема отходов к 2025 году

Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что для глубокой переработки сырья нужны специальные предприятия

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 декабря./ТАСС/. Нижний Новгород может обеспечить 100% сортировки всего объема отходов по целевым показателям федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" уже к 2025 году. Об этом сообщил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев на международном форуме устойчивого развития "Со.знание".

"Нижний Новгород с объектом ["Комплекс по обращению с ТКО" с перерабатывающей мощностью 160 тыс. тонн отходов в год, который до конца 2024 года построят в Арзамасе], который мы сейчас делаем совместно, к 2025 году может выполнить показатель федерального проекта 2030 года, и сможет в этом отношении обеспечить 100% сортировки всего объема отходов, которые у нее формируются, и 50%, в этом отношении будет перерабатываться", - отметил Буцаев.

По его словам, для глубокой переработки сырья нужны специальные предприятия. На территории Нижнего Новгорода также строится один из восьми экотехнопарков, которые должны запуститься в стране. Это территории, куда приходят предприятия с глубокой переработкой, а потом такое сырье будет использовано в качестве основы для производства продукции.

Международный форум устойчивого развития "Со.знание" проходит в Нижнем Новгороде с 4 по 6 декабря. Основными его задачами являются выработка новых решений по развитию инновационного потенциала и укреплению технологического суверенитета страны, переориентации торговли на новые динамичные регионы и рынки, наращиванию промышленных темпов и мощностей, а также обеспечению притока долгосрочных инвестиций и вложений в инфраструктуру и высокотехнологичный бизнес, указано на сайте форума.