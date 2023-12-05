В Омске Иртыш замерз на 18 дней позже обычного из-за аномально теплой погоды

Рекордный показатель был установлен в 2013 году, когда река покрылась льдом 6 декабря

ОМСК, 5 декабря. /ТАСС/. Иртыш в черте Омска из-за аномально теплого ноября замерз на 18 дней позже традиционных сроков, сообщила пресс-служба Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Ледостав - установление на реке неподвижного ледяного покрова - на Иртыше в настоящее время наблюдается на участке от Новой Станицы до Усть-Ишима. В городской черте Омска это произошло на 18 дней позже нормы. Ему предшествовал ледоход, который в этом году начался 23 ноября, позже обычного на 12 дней", - цитирует пресс-служба начальника управления Наталию Криворучко.

По ее словам, самый поздний срок образования ледяного покрова в черте Омска был зафиксирован 6 декабря 2013 года. До этого рекорд был установлен 2 декабря 2008 года.

В пресс-службе управления подчеркнули, что средняя температура ноября, который в Омской области является первым месяцем климатической зимы, составила всего минус 1-4 градуса, что выше нормы на 5-6 градусов. Для Сибири это аномально теплая погода.

Но уже в ближайшие дни синоптики прогнозируют сильное похолодание. 7 декабря температура воздуха понизится до минус 26-31 градуса, местами - до 36 градусов мороза, 8 декабря - до 32-37 градусов, местами до минус 42 градусов.